Luxusgüter aus Pariser Haus von russischem Milliardär Sarkisow gestohlen

Paris (AFP) - Pelze, Schmuck, Handtaschen und andere Luxusgüter im Wert von mehr als einer halbe Million Euro sind dem russischen Milliardär Nikolai Sarkisow aus seinem Wohnsitz in Paris gestohlen worden. Der Einbruch ereignete sich bereits vergangene Woche am helllichten Tag, wie am Mittwoch aus Polizeikreisen verlautete. Sarkisow befand sich zu diesem Zeitpunkt in Saint-Tropez an der französischen Riviera.

Sarkisow hat eine Luxusbleibe in der Avenue Foch © AFP

Die Täter nahmen den Angaben zufolge aus dem Haus des Russen in der vornehmen Avenue Foch nahe den Champs-Elysées unbehelligt diverse Luxusgüter mit. Ein Nachbar bemerkte den Einbruch am Freitag und verständigte die Polizei.

Aus Ermittlerkreisen hieß es, eine vollständige Liste der gestohlenen Gegenstände könne erst angefertigt werden, wenn Sarkisow nach Paris zurückgekehrt sei. Der 52-jährige Sarkisow hatte mit seinem Bruder den russischen Versicherungsriesen Reso-Guarantee gegründet und so ein Milliardenvermögen angehäuft.

In den vergangenen Jahren wurden reiche Prominente in Paris immer wieder Opfer von Einbrüchen und Überfällen. Reality-TV-Star Kim Kardashian wurde im Oktober 2016 in einer Pariser Wohnung überfallen, als sie sich gerade für die Modewoche in der französischen Hauptstadt aufhielt. Die Täter nahmen Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro mit.