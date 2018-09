"Will morgens vor dem Sitzungsmarathon ein paar Runden drehen"

Maas will zur UN-Vollversammlung nach New York sein Rennrad mitnehmen

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will zur UN-Vollversammlung in New York in diesem September sein Rennrad mitnehmen. "Im Central Park gibt es eine Radstrecke, da will ich morgens vor dem täglichen Sitzungsmarathon ein paar Runden drehen", sagte Maas der "Bild am Sonntag". "Mal sehen, ob ich den ein oder anderen Kollegen mitschleppen kann."

Heiko Maas 2015 bei der Challenge Roth in Bayern © AFP

Der Außenminister ist eine Woche in New York, die UN-Vollversammlung beginnt am 17. September. Maas wollte in seiner Jugend Radprofi werden. Noch als Bundesjustizminister nahm er als Hobby-Sportler an Triathlons teil. Er komme nicht so oft wie früher zum Radfahren und Laufen, sagte er der "BamS". "Aber Joggen kann ich auch bei Auslandsreisen, wenn der Terminplan das zulässt."