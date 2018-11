Gymnasiast bedrohte Lehrerin mit Luftdruck-Waffe

Macron für Einsatz von Polizisten an Problemschulen

Paris (AFP) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich für den Einsatz von Polizisten an Schulen mit Gewaltproblemen ausgesprochen. Diese Möglichkeit solle den Schulen eröffnet werden, sagte Macron in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview mit dem Radiosender Europe 1. Über einen solchen Einsatz müssten aber in jedem Fall das Lehrpersonal und die Schulleitung entscheiden.

Das Gymnasium bei Paris, wo ein Schüler seine Lehrerin bedrohte © AFP

"Unsere Jugendlichen brauchen Sicherheit, (...) aber sie brauchen auch Autorität in der Schule", sagte Macron. Seine Regierung will dazu bis zum 15. Dezember einen Maßnahmen-Katalog ausarbeiten.

Die Debatte über Gewalt war neu entbrannt, nachdem ein 15-jähriger Gymnasiast in einem Pariser Vorort seine Lehrerin mit einer Luftdruck-Waffe bedroht hatte. Videos der Tat in den sozialen Netzwerken sorgten für Empörung.

Dem Gymnasiasten droht eine Haftstrafe wegen "schwerer Gewalt". An der Schule in Créteil am südöstlichen Stadtrand von Paris hatte es zuvor keine solchen Vorfälle gegeben.