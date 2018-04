Tausende Menschen versammeln sich in kanadischer Metropole

Mahnwache mit Kerzen, Blumen und Gebeten für Opfer der Amokfahrt in Toronto

Toronto (AFP) - Mit einer Mahnwache haben tausende Menschen in Toronto der Opfer der Amokfahrt gedacht, die die kanadische Metropole sechs Tage zuvor erschüttert hat. "Liebe für alle, Hass für niemanden", war auf großen Postern und blauen T-Shirts in der Menschenmenge zu lesen. Zehn Kerzen wurden bei der Mahnwache am Sonntagabend für die Todesopfer entzündet, zudem wurden weiße Rosen abgelegt und die Namen der getöteten acht Frauen und zwei Männer verlesen.

Gedenken in Toronto © AFP

"Wir stehen zusammen", sagte die Pastorin Alexa Gilmore von der Windermere United Church zu Beginn der Mahnwache, an der Vertreter der verschiedenen, in Toronto vertretenen Religionsgemeinschaften teilnahmen. Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau, Torontos Bürgermeister John Tory sowie die Generalgouverneurin Julie Payette, die Kanadas offizielles Staatsoberhaupt Königin Elizabeth II. vertritt, nahmen in der Menge Platz.

"Toronto hat den Schmerz anderer Städte gefühlt", sagte der Rabbiner Baruch Frydman-Kohl und erinnerte an Berlin, London, Nizza und Stockholm, wo ebenfalls Fußgänger von Amokfahrern oder Attentätern überfahren und getötet worden waren.

Der 25-jährige Alek Minassian hatte am Montag vergangener Woche einen gemieteten Lieferwagen mit voller Geschwindigkeit auf den Gehsteig der Yonge-Street im Zentrum von Toronto gelenkt. Acht Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 22 und 94 Jahren wurden getötet und 16 weitere Menschen verletzt, als er auf einer Strecke von 2,1 Kilometern über den Gehweg raste.

Der Täter wurde sieben Minuten nach Eingang des ersten Notrufs festgenommen. Er wird des zehnfachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes beschuldigt.

Minassian handelte möglicherweise aus Groll gegen Frauen. Nach Angaben der Ermittler hatte er kurz vor der Tat eine "kryptische" Nachricht im Online-Netzwerk Facebook hinterlassen, in der er dem US-Bürger Elliot Rodger seine Bewunderung aussprach. Dieser hatte 2014 in Kalifornien sechs Menschen und anschließend sich selbst getötet, nachdem er sich zuvor darüber beklagt hatte, von Frauen abgewiesen zu werden.

Der Amokfahrer von Toronto bezog sich laut Polizei auch auf eine sogenannte "Incel Rebellion": "Incel" ist eine Abkürzung für die englische Bezeichnung "involuntarily celibate", was unfreiwilliges Single-Dasein oder unfreiwillige sexuelle Enthaltsamkeit bedeuten kann. Der Begriff "Incel Rebellion" taucht häufig in Internetgruppen auf, in denen frustrierte Männer Frauen beschimpfen.