Polizei leitet Strafverfahren gegen alkoholisierten 38-Jährigen ein

Mann bedroht Fahrgäste in Regionalzug mit Softair-Waffe

Selm (AFP) - In einem Regionalzug in Nordrhein-Westfalen hat ein Mann während der Fahrt eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole gezogen und damit auf andere Fahrgäste gezielt. Wie die Polizei in Selm am Samstag mitteilte, wurde der 38-Jährige am Freitagabend nach der Bedrohung seiner Mitreisenden beim Halt im Ortsteil Bork überwältigt. Dabei habe er Widerstand geleistet und die Beamten beleidigt.

Der alkoholisierte Mann wurde vorläufig festgenommen - ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Erst am Tag zuvor war es in Berlin zu einem Vorfall mit einer Softair-Waffe gekommen. Nach Angaben der Bundespolizei schoss ein 15-Jähriger damit in eine voll besetzte S-Bahn. Zwei Bundespolizisten, die auf dem Weg zur Arbeit waren, nahmen den polizeibekannten Jugendlichen direkt am Bahnsteig fest. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt.