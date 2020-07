Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz - Unterkunft unbewohnbar

Mann bei Brand in Sozialunterkunft in Baden-Württemberg getötet

Ludwigsburg (AFP) - Bei einem Brand in einer Sozialunterkunft im württembergischen Herrenberg ist in der Nacht zu Samstag ein Bewohner ums Leben gekommen. Bei dem Toten handle es sich vermutlich um einen 59-Jährigen, dessen Zimmer beim Eintreffen der Feuerwehr "bereits im Vollbrand" gestanden habe, teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit. Rund 50 Feuerwehrleute seien am Brandort im Einsatz gewesen.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Bewohner hatten wegen der starken Rauchentwicklung die Feuerwehr alarmiert. Vier Feuerwehrleute und ein Bewohner hätten Rauchvergiftungen erlitten, teilte die Polizei weiter mit. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden werde auf 80.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache sei unklar, hieß es in einer Polizeimitteilung. Kriminaltechniker der Polizei seien zur Ermittlung im Einsatz. Die Bewohner des Hauses seien anderweitig in Herrenberg untergebracht worden.