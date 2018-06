Heftige Regenfälle und Gewitter halten an

Mann bei Unwetter in Frankreich im Auto ertrunken

Rennes (AFP) - Bei Unwettern in Frankreich ist ein Mann ums Leben gekommen. Er ertrank nach ersten Erkenntnissen der Polizei vom Dienstag in seinem Auto. Den Ermittlern zufolge verlor er auf einer Landstraße in der Normandie die Kontrolle über seinen Wagen, das Fahrzeug überschlug sich und landete in einer überschwemmten Senke. Rettungskräfte konnten ihn nur noch leblos bergen.

Eine überschwemmte Straße in Nordfrankreich © AFP

In gut einem Viertel der 101 französischen Départements haben die Behörden wegen der anhaltenden Regenfälle und Gewitter die zweithöchste Alarmstufe ausgerufen. Die Feuerwehr rückte zu mehr als 300 Noteinsätzen aus. Im Elsass war die Autobahn A36 wegen einer Schlammlawine zeitweise nur noch einspurig befahrbar.

Laut dem Wetterdienst Météo France sind die Unwetter für die Saison ungewöhnlich. Die Meteorologen zählten im Mai mehr als 180.000 Blitzeinschläge - fast doppelt so viele wie im Mai 2009, als bisher die meisten Blitze seit Beginn der Aufzeichnungen gezählt wurden.