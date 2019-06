Mann bricht in Polizeiwache ein und spendiert eine Runde Donuts

Los Angeles (AFP) - Die Geschichte der einfallsreichen Gefängnisausbrüche ist lang. Seltener versuchen Menschen, sich absichtlich hinter Gittern zu bringen - noch dazu mit einem Einbruch in ein Polizeirevier und einer Schachtel Donuts. Doch genau diesen Vorfall schilderte das Sheriff-Büro des Landkreises King County im US-Bundesstaat Washington am Freitag auf seiner Facebookseite. Demnach brach ein 26-Jähriger nachts in die Polizeiwache des Ortes Fairwood ein und wartete dort auf die Polizisten.

In a jam: the suspect was booked into the county jail despite offering the police donuts