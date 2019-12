Tödlicher Angriff am Sonntagmittag

Mann ersticht Frau auf offener Straße in Stuttgart

Stuttgart (AFP) - In Stuttgart hat ein Mann am Sonntag auf offener Straße eine Frau mit dem Messer angegriffen und sie tödlich verletzt. Der mutmaßliche Täter sei in der Nähe des Tatorts festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe der Tat seien unklar, die Kriminalpolizei ermittele.

Blaulicht der Polizei © AFP

Den Angaben zufolge hatte der Mann gegen 12.30 Uhr auf die Frau eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt. Kurz nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus sei sie gestorben. Die Tat ereignete sich in der Forststraße mitten im dicht besiedelten Stuttgarter Westen.