54-Jähriger von Kollegen als vermisst gemeldet

Mann erstickt in Niedersachsen bei Arbeitsunfall in Getreidesilo

Göttingen (AFP) - In Niedersachsen ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall in einem Getreidesilo erstickt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fiel der 54-Jährige nach ersten Erkenntnissen zu einem nicht genau bekannten Zeitpunkt zunächst unbemerkt in den Lagerspeicher in der Gemeinde Rosdorf und versank. Kollegen meldeten ihn später als vermisst und lösten eine Rettungsaktion aus. Hilfe kam aber zu spät.

Rettungskräfte an dem Getreidesilo © AFP

Nach Angaben der Beamten war der Arbeiter mutmaßlich im Lauf des Dienstagnachmittags in das Silo gestürzt. Nach der Vermisstenmeldung begannen Feuerwehrleute damit, die Getreideberge zu durchsuchen. Am frühen Abend fanden sie den Mann, der zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits tot war.

Der Hergang des Geschehens sei bislang unklar, teilte die Polizei in Göttingen mit. Hinweise auf weitere Beteiligte gebe es bislang allerdings nicht. Der Leichnam sei im Rahmen der laufenden Ermittlungen beschlagnahmt worden.