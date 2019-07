19-Jähriger wollte offenbar ein ausgefallenes Haustier

Mann gesteht Diebstahl eines seltenen Lemuren aus Zoo in Kalifornien

Los Angeles (AFP) - Ein Mann hat auf der Suche nach einem ausgefallenen Haustier einen Lemuren aus einem Zoo im US-Bundesstaat Kalifornien gestohlen. Der 19-jährige Aquinas Kasbar gestand am Montag vor Gericht, sich im Juli vergangenen Jahres nach Schließung des Tierparks in Santa Ana südlich von Los Angeles mit einem Bolzenschneider Zugang zum Lemuren- und Kapuzineraffengehege verschafft zu haben, um den 32-jährigen Isaac mitzunehmen.

Katta-Lemur Isaac im Juli 2018 © AFP

Den Prozessakten zufolge stellte Kasbar das Tier einen Tag nach dem Diebstahl in einer Plastikkiste ohne Luftzufuhr vor einem Hotel in Newport Beach ab. Er hinterließ eine Notiz, dass der Lemur dem Zoo gehöre und zur Polizei gebracht werden solle. Isaac konnte ohne bleibende Schäden zurück zum Zoo gebracht werden.

Die Polizei kam dem Dieb im Zuge von Ermittlungen zu einer Reihe von Hauseinbrüchen auf die Schliche. Ihm drohen nun bis zu einem Jahr Haft sowie eine Geldstrafe von 100.000 Dollar (89.000 Euro).

Isaac ist der älteste lebende Katta-Lemur (Lemur catta) in Nordamerika. Die Art steht auf der Liste der 25 am stärksten vom Aussterben bedrohten Primaten. Ihre Lebenserwartung liegt normalerweise zwischen 20 und 25 Jahren. Nach Angaben der US-Fachzeitschrift "Scientific American" leben nur noch 2000 bis 2400 Kattas in ihrer Heimat Madagaskar - ein Rückgang von 95 Prozent im Vergleich zum Jahr 2000.