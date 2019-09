Zeugen finden stark blutendes Opfer - Fahndung nach flüchtigem Verdächtigen

Mann in Hannover auf offener Straße niedergeschossen und schwer verletzt

Hannover (AFP) - Ein 43-Jähriger ist in Hannover von einem Unbekannten auf offener Straße angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Zeugen entdeckten das stark blutende Opfer nach Angaben der Polizei am Sonntagabend und wählten den Notruf. Eine Fahndung nach dem geflüchteten Täter verlief zunächst erfolglos. Die Hintergründe waren unklar.

Den Zeugen zufolge floh ein Unbekannter vom Tatort. Der 43-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden, er schwebte laut Polizei auch am Montag weiterhin in Lebensgefahr. Die Beamten baten Zeugen um weitere Hinweise, die Ermittlungen zu dem Fall liefen.