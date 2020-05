Polizei leitet Untersuchung ein

Mann in US-Geschäft trägt Ku-Klux-Klan-Maske als Atemschutz

Los Angeles (AFP) - In den USA hat ein Mann beim Einkauf die berüchtigte weiße Kapuze des rassistischen Ku Klux Klan (KKK) als Schutz gegen das Coronavirus benutzt. Die Polizei im südkalifornischen San Diego teilte am Dienstag mit, sie habe eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Von einem anderen Einkäufer aufgenommene Bilder von dem Mann mit der den ganzen Kopf verdeckenden KKK-Kapuze verbreiteten sich in den Onlinenetzwerken und sorgten für Entrüstung.

Die weiße Kapuze ist ein Kennzeichen des Ku Klux Klans © AFP

Ob der Mann ein Anhänger des rassistischen Geheimbundes ist, war zunächst unklar. Er hatte die Kapuze in dem Lebensmittelladen der Stadt Santee bei San Diego abgenommen, nachdem er von Angestellten dazu aufgefordert worden war. Im Gebiet von San Diego gilt seit vergangener Woche die Anordnung der Behörden, dass alle Menschen in der Öffentlichkeit einen Atemschutz tragen müssen.