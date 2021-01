Unglück in Paderborn endet mit schweren Verletzungen

Mann klettert auf Zug und erleidet heftigen Stromschlag

Paderborn (AFP) - Ein junger Mann ist am Hauptbahnhof von Paderborn auf einen Güterzug geklettert und hat einen heftigen Stromschlag erlitten. Der 20-Jährige kam mit großflächigen Verbrennungen in ein Krankenhaus, wie die Bundespolizei in Münster am Montag erklärte. Sein 19-jähriger Begleiter erlitt einen Schock. An der Bahnanlage seien keine Schäden entstanden, weshalb es keine polizeilichen Ermittlungen gegen die Männer gebe, sagte ein Sprecher.

Blaulicht © AFP

Nach Angaben der Behörde hielten sich die jungen Männer unberechtigt auf dem Gleisabschnitt auf. Nachdem der 20-Jährige auf den Güterwagen geklettert war und den Stromschlag erlitten hatte, stürzte er aus vier Metern Höhe in das Gleisbett. Sein Begleiter half dem Schwerverletzten in Richtung Innenstadt, wo ein Anwohner den Rettungsdienst alarmierte. Laut Bundespolizei schwebte der Mann nicht mehr in Lebensgefahr, lag aber auf der Intensivstation.