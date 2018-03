Zeugen alarmieren Polizei - 28-Jähriger in "psychischem Ausnahmezustand"

Mann läuft in Lübeck mit zugenähten Lippen durch die Innenstadt

Lübeck (AFP) - Ein offenbar psychisch verwirrter Mann hat sich die Lippen zugenäht und ist über eine Straße in der Lübecker Innenstadt gelaufen. Zeugen hätten den 28-Jährigen am Donnerstag auf einer Fahrbahn bemerkt und die Polizei alarmiert, sagte ein Sprecher der Beamten in der schleswig-holsteinischen Stadt. Die Einsatzkräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Zeugen alarmieren Polizei © AFP

Der Mann habe sich in einem "psychischem Ausnahmezustand" befunden, sagte der Sprecher. Die Beamten seien aus Gründen der Gefahrenabwehr eingeschritten, ein Notarzt habe dem Mann die Fäden durchtrennt. Weitere Angaben machten die Beamten unter Verweis auf dessen krankheitsbedingten Zustand nicht.