40-Jähriger von Spezialeinheit überwältigt

Mann mit Bratpfanne löst Polizeieinsatz in Aachen aus

Aachen (AFP) - Mit einer Bratpfanne und einem Messer hat ein Mann in Aachen die Polizei in Atem gehalten. Eine Anwohnerin hatte sich am Montagabend über eine Ruhestörung durch den 40-Jährigen beschwert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als Polizisten den offenbar unter Drogeneinfluss stehenden Nachbarn der Frau ansprechen wollten, bewaffnete sich dieser zunächst mit der Bratpfanne und dann mit dem Messer.

Die Hintergründe des Falls sind noch unklar © AFP

Der 40-Jährige verwehrte den Polizisten den Zutritt zu seiner Erdgeschosswohnung und drohte mit dem Einsatz des Messers. Die Beamten forderten schließlich eine Spezialeinheit an, die den Mann überwältigte und entwaffnete.