44-Jähriger verbringt Nacht auf Bahnhofsdach

Mann mit England-Fahne bringt Eurostar-Verkehr zeitweise zum Erliegen

London (AFP) - Die britische Verkehrspolizei hat einen Mann festgenommen, der die Nacht auf dem Dach des Londoner St Pancras-Bahnhofs verbracht und den Verkehr der Eurostar-Züge durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal stundenlang zum Erliegen gebracht hat. Der Mann habe in einem mutmaßlichen Protestakt eine England-Fahne geschwenkt, berichtete ein Polizeisprecher am Samstag. Der 44-Jährige wurde wegen Hausfriedensbruchs und Behinderung des Bahnverkehrs festgenommen.

Passagiere am Pancras-Bahnhof in London (Archivbild) © AFP

Am Freitag hatten tausende Brexit-Befürworter mit englischen und britischen Flaggen vor dem Parlament in London für den EU-Ausstieg demonstriert. Das Parlament hatte das von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag zum dritten Mal in Folge abgelehnt.