25-Jähriger erschreckt Bekannte in Videochat mit Scherzartikel

Mann mit vermeintlichem Messer in Brust sorgt in Leipzig für Polizeieinsatz

Leipzig (AFP) - Ein 25-jähriger Mann hat sich in Sachsen einen schlechten Scherz erlaubt und für einen Polizeieinsatz gesorgt. Eine besorgte Bekannte aus Rumänien meldete sich am Sonntagabend bei der Bundespolizei und berichtete, dass dem jungem Mann bei einem Videochat ein Messer in der Brust steckte, wie die Polizei in Leipzig am Montag berichtete. Sie habe ihn anschließend nicht mehr erreichen können.

Polizeifahrzeug © AFP

Die Beamten machten sich sogleich an die Ermittlungen. Durch umfangreiche Maßnahmen - inklusive einer Handyortung - konnte der 25-Jährige in Leipzig ausfindig gemacht werden. Die Polizeibeamten trafen den Mann in der Nacht jedoch wohlbehalten an. Er gab zu, seine Chatpartnerin mit einem Scherzartikel erschreckt zu haben. Es wird nun geprüft, ob der 25-Jährige die Kosten des Polizeieinsatzes tragen muss.