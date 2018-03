Nächtlicher Einbrecher von der Polizei gefasst

Mann randaliert im Darmstädter Schlossmuseum - 100.000 Euro Sachschaden

Darmstadt (AFP) - Ein 41-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag ins Darmstädter Schlossmuseum eingebrochen und hat dort randaliert: Der Mann verursachte nach Angaben der Polizei in der hessischen Stadt einen Sachschaden von rund 100.000 Euro. Demnach drang der nach seiner Tat gefasste Täter um kurz vor 03.00 Uhr über eine Regenrinne in das Obergeschoss des Glockenbaus im Darmstädter Schloss ein.

Polizei-Blaulicht © AFP

"Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelang der Ganove in die Räumlichkeiten des Museums und begann sogleich mit seinen Untaten", berichteten die Beamten: Der Mann beschädigte eine Überwachungskamera, entleerte einen Pulverfeuerlöscher und drehte die Löschwasserhähne auf.

"Durch das auslaufende Wasser wurde der Sandsteinboden so stark beschädigt, dass umfangreiche Reparaturarbeiten nötig werden dürften", heißt es im Polizeibericht. Beamten nahmen den Mann fest, als er das Museum verließ. Als einzige Beute hatte er den Angaben zufolge die Funkantenne der zerstörten Überwachungskamera bei sich.