59-Jährige meldet sich von Notrufsäule bei der Polizei

Mann soll Ehefrau nach Streit an Autobahn in Rheinland-Pfalz "ausgesetzt" haben

Alzey (AFP) - Nach einem Streit soll ein Ehemann seine Frau auf einer Autobahn in Rheinland-Pfalz kurzerhand "ausgesetzt" haben. Die Ehefrau meldete sich in der Nacht am Sonntag von einer Notrufsäule an der A 63 bei der Polizei, wie die Ordnungshüter in Alzey mitteilten.

Polizei im Einsatz © AFP

Den verblüfften Beamten erzählte sie, sie habe mit ihrem Mann während der Autofahrt gestritten. Daraufhin habe er sie "ausgesetzt" und sei weitergefahren. Die Polizisten brachten die 59-Jährige nach Mainz, wo sie ein Taxi rief und sich nach Hause fahren ließ. Wie es im Polizeibericht weiter hieß, lagen den Beamten keine Erkenntnisse darüber vor, "ob es bei der Ankunft zu Hause erneut zu Streitigkeiten kam".