Mann springt bei Polizeieinsatz in Herne aus Fenster und stirbt

Herne (AFP) - Während eines Polizeieinsatzes ist ein Mann im nordrhein-westfälischen Herne aus einem Fenster im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gesprungen und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Polizisten hatten den 40-Jährigen am Dienstagabend nach einem Fall häuslicher Gewalt der Wohnung verweisen wollen, wie die Staatsanwaltschaft Bochum und die Polizei Essen am Mittwoch mitteilten.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Der Mann packte demnach gerade im Beisein eines Polizeibeamten seine persönlichen Sachen, als er unvermittelt aus dem geöffneten Fenster sprang. Trotz Wiederbelebungsversuchen eines Notarztes starb der 40-Jährige noch am Ort des Geschehens. Die Staatsanwaltschaft Bochum ordnete eine Obduktion der Leiche an. Aus Neutralitätsgründen übernahm das Polizeipräsidium Essen die Ermittlungen in dem Fall.