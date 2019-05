Hintergrund des Vorfalls zunächst unklar

Mann steckt sich nahe des Weißen Hauses in Brand

Washington (AFP) - In der Nähe des Weißen Hauses in Washington hat sich ein Mann selbst in Brand gesetzt. Der Mann erhielt vor Ort Erste Hilfe, wie der für die Sicherheit des US-Präsidenten zuständige Secret Service am Mittwoch mitteilte. Zum Ausmaß der Verletzungen des Mannes machte die Behörde keine Angaben. Auch blieb unklar, ob der Vorfall möglicherweise politische Hintergründe hatte.

Das Weiße Haus © AFP

Der Zwischenfall ereignete sich in der als The Ellipse bezeichneten Parkanlage südlich des Weißen Hauses. Bereits im April hatte ein Mann an einem Zaun um den Amtssitz des US-Präsidenten seine Jacke angezündet. Dieser Mann kam ohne lebensgefährliche Verletzungen davon.