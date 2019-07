Haftbefehl wegen Mordes erlassen

Mann stößt Frau vor einfahrenden Zug - 34-Jährige stirbt noch vor Ort

Voerde (AFP) - Auf einem Bahnhof in Voerde in Nordrhein-Westfalen hat ein Mann eine junge Frau vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Nach Angaben der Polizei wurde die 34-Jährige bei dem Angriff am Samstag von dem Regionalexpress überrollt und starb noch vor Ort. Der Täter konnte festgenommen werden, auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Duisburg am Sonntag Haftbefehl wegen Mordes.

Bahnhof in Voerde © AFP

Der 28-Jährige hatte die Frau am Samstagmorgen in das Gleisbett gestoßen. Der Polizei zufolge kannten sich Täter und Opfer nicht, es gab vorher auch keinen Streit. Augenzeugen konnten den Mann bis zum Eintreffen der Beamten festhalten, die Polizei nahm ihn dann fest. Er ist den Angaben zufolge polizeibekannt.

Noch am Samstag nahm die Polizei in Duisburg Mordermittlungen auf, um die Hintergründe der Tat zu beleuchten. Lokführer, Augenzeugen und Angehörige wurden von der Notfallseelsorge betreut. Die Bahnstrecke wurde vorübergehend gesperrt.

Der Mann sei "dringend tatverdächtig, das Opfer heimtückisch und aus Mordlust vor den einfahrenden Zug geschubst zu haben", teilte die Polizei dann am Sonntag mit. Daher sei Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden.