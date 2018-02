Mann wegen Mordes an junger Mutter und sechsjährigem Sohn vor Gericht

Detmold (AFP) - Gut fünf Monate nach dem Mord an einer 24-jährigen Frau und ihrem sechsjährigen Sohn beginnt am Donnerstag (09.00 Uhr) im nordrhein-westfälischen Detmold der Prozess gegen den 53-jährigen mutmaßlichen Täter. Der Wohnungsnachbar der jungen Mutter wollte laut Anklage am 9. September 2017 die Frau zum Sex zwingen. Als die 24-Jährige Widerstand leistete, soll er sie mit einem Messer getötet haben.

Justitia im Bamberg © AFP

Nach der Tat erstach der 53-jährige Detmolder der Staatsanwaltschaft zufolge auch den sechsjährigen Sohn der Frau, der in dem Mehrfamilienhaus auf der Suche nach seiner Mutter war. Die zweite Bluttat soll der Angeklagte verübt haben, um den Mord an der 24-Jährigen zu vertuschen. Für den Prozess vor dem Detmolder Landgericht sind zunächst drei Verhandlungstage anberaumt.