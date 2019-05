53-Jähriger wollte sich mit in Haft erarbeitetem Geld Neustart finanzieren

Mann wird nach Haftentlassung Opfer von Dieben und verliert gesamtes Hab und Gut

Mainz (AFP) - Ein 53-Jähriger ist in Mainz nach seiner Haftentlassung bestohlen worden. Sein ganzes Hab und Gut - 700 Euro Bargeld und zwei mit persönlichen Dingen gefüllte Reisetaschen - ist weg, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach kam der Mann am Sonntag am Mainzer Hauptbahnhof an. Dort traf er drei unbekannte Männer, mit denen er seine Haftentlassung feierte.

Anschlag mit Gully-Deckeln auf Zug in NRW © AFP

Zusammen übernachteten sie im Freien in einer Grünanlage. Am Montagmorgen wachte der 53-Jährige alleine auf - seine beiden Reisetaschen und das Bargeld waren weg. Die 700 Euro hatte sich der Mann während seiner Haft erarbeitet und wollte damit seinen Neustart finanzieren.

Der Haftentlassene kannte von keinem der Männer die Namen. Auch weitere Angaben zu den Tätern konnte er der Polizei nicht machen.