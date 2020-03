Automat behält Zehn-Euro-Scheine mit Aufdruck "Copy" ein

Mann zahlt vor laufender Überwachungskamera Falschgeld auf sein Konto ein

Iserlohn (AFP) - Vor laufender Überwachungskamera hat ein Mann im nordrhein-westfälischen Kierspe an einem Automaten Falschgeld auf sein Konto eingezahlt. Es handelte sich um schlecht gemachte Zehn-Euro-Blüten mit dem Aufdruck "Copy", wie die Polizei am Mittwoch in Iserlohn mitteilte.

Polizeiwagen in Nordrhein-Westfalen © AFP

Der Einzahlungsautomat behielt demnach die falschen Noten ein und sperrte das Konto des Einzahlers. Die Bank informierte die Polizei, die nun wegen Inverkehrbringens von Falschgeld ermittelt.