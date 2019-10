Polizei fasst Drogenkurier in deutsch-niederländischem Grenzgebiet

Mann zum zweiten Mal in wenigen Tagen mit hunderten Hanfpflanzen erwischt

Bad Bentheim (AFP) - Zum zweiten Mal in wenigen Tagen haben Polizisten an der deutsch-niederländischen Grenze einen Mann mit mehreren hundert Cannabispflänzchen im Auto erwischt. Wie die Bundespolizei am Donnerstag in Bad Bentheim mitteilte, fanden sie bei einer Kontrolle auf der Autobahn 31 bei Haren in Niedersachsen 505 Pflanzen im Kofferraum des 47-Jährigen mutmaßlichen Drogenkuriers.

Erst am vergangenen Freitag hatte eine Polizeistreife den Mann bei einer Kontrolle auf der Autobahn 280 ganz in der Nähe mit 602 Hanfsetzlingen im Auto entdeckt. Dabei hatte er außerdem Zubehör für eine Cannabisplantage. Er war direkt zuvor aus den Niederlanden eingereist. Gegen den Verdächtigen wird nun wegen Drogendelikten ermittelt. Der Zoll kümmert sich um den Fall.