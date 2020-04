Argentinische Fußball-Legende knüpft an berühmten Ausspruch an

Maradona bittet "Hand Gottes" um Ende der Corona-Pandemie

Buenos Aires (AFP) - Die argentinische Fußball-Legende Diego Maradona hat unter Anknüpfung an ihren berühmtesten Ausspruch darum gebeten, dass die "Hand Gottes" die Corona-Pandemie beenden möge. Er bitte diese "Hand" darum, die Pandemie zu beenden, damit die Menschen "gesund und glücklich" zum normalen Leben zurückkehren könnten, sagte der 59-Jährige in einem Interview der Zeitung "Clarín" vom Mittwoch.

Wandbild von Diego Maradona in Buenos Aires © AFP

Maradona hatte 1986 im WM-Viertelfinalspiel zwischen Argentinien und England den Ball mit der Faust ins Tor befördert, dennoch wurde der Treffer vom Schiedsrichter als gültig bewertet. Argentinien gewann mit 2:1. Zu dem Tor befragt, sagte Maradona damals, es sei "die Hand Gottes" gewesen.

In Argentinien hat der Fußballverband wegen des Coronavirus die Saison abgebrochen und auf Auf- und Abstieg verzichtet. Dies kommt Maradona sehr gelegen. Der als Trainer tätige Star hatte mit seinem Club Gimnasia y Esgrima in der Berechnung der vergangenen drei Spielzeiten die wenigsten Punkte pro Spiel in der Superliga geholt und damit eigentlich absteigen müssen.

Maradona bezog sich auf diese Entscheidungen des Fußballverbands, um in dem Interview an seinen berühmten Ausspruch anzuknüpfen. Viele Menschen sagten, in den für seinen Verein günstigen Maßnahmen wirke eine "neue Hand Gottes".