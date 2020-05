Ärztegewerkschaft verlangt auch mehr Mitarbeiter für Gesundheitsämter

Marburger Bund fordert mehr Corona-Tests für medizinisches Personal

Berlin (AFP) - Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat in der Corona-Krise mehr Tests für Ärzte und Pfleger und zusätzliches Personal für die Gesundheitsämter gefordert. Die vorhandenen Testkapazitäten müssten "vollständig" genutzt werden, teilte die Organisation am Freitag in Berlin mit. Dies erhöhe die Sicherheit für medizinisches Personal und Patienten.

Notaufnahme in einem Krankenhaus © AFP

Der Marburger Bund reagierte damit nach eigenen Angaben auf einen von Bundesgesundheitsministerium vorgelegten Verordnungsentwurf zur Kostenübernahme von Corona-Tests für das medizinische Personal durch die gesetzlichen Krankenkassen. Dies gilt demnach aber nur, sofern Tests vom öffentlichen Gesundheitsdienst angeordnet werden.

Dies bedeute eine problematische Einschränkung, kritisierte die Gewerkschaft. Die Entscheidung zur Nutzung der Testkapazitäten werde auf diejenigen verlagert, die in der aktuellen Pandemie ohnehin besonders stark belastet seien. Die Gesundheitsämter würden mit immer mehr Aufgaben betraut und benötigten deshalb dringend "ein dauerhaftes und nachhaltiges Personalkonzept".