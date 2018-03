Marion Kiechle wurde überraschend bayerische Wissenschaftsministerin

Marcel Reif vergleicht Anruf von Söder bei seiner Frau mit Anruf von Real Madrid

Berlin (AFP) - Der Fußballmoderator Marcel Reif ist nach eigenen Worten "unendlich stolz" auf seine als Wissenschaftsministerin in das bayerische Kabinett gerückte Ehefrau Marion Kiechle. Der 68-Jährige sagte der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag, als Ehepaar müssten sie sich nun erst einmal in dieser neuen Situation organisieren. Das Paar führt dem Bericht zufolge eine Fernbeziehung - Kiechle lebt in München, Reif in Zürich.

Marion Kiechle bei ihrer Vereidigung © AFP

Eine Absage an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sei aber nicht infrage gekommen, sagte Reif. "Um es in der Sprache eines Sportreporters zu sagen: Real Madrid ruft nur einmal im Leben an, denen kann man nicht absagen."

Söder hatte die bisher als Direktorin der Frauenklinik der Technischen Universität München tätige Kiechle überraschend als Quereinsteigerin in seine am Mittwoch vereidigte Landesregierung berufen. Die 57-Jährige gilt als international anerkannte Wissenschaftlerin, politisch trat sie bisher nicht in Erscheinung. Mit Reif ist Kiechle seit 2010 verheiratet.