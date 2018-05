59-Jährige fühlt sich zu Beginn des Ruhestands frei wie nie

Margot Käßmann durchlebt gerade die beste Zeit ihres Lebens

München (AFP) - Die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann befindet sich nach eigenen Angaben in der besten Phase ihres Lebens. "Ich war gern Mutter und Bischöfin, aber so frei wie jetzt habe ich mich noch nie gefühlt", sagte die 59-Jährige dem Magazin "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch.

Margot Käßmann © AFP

Die Kinder seien aus dem Haus, und sie müsse niemanden außer sich selbst versorgen. "Deshalb erlaube ich mir den Luxus, das Handy erst nach neun Uhr anzustellen", sagte die Theologin.

Käßmann hatte am Dienstag ihren letzten Arbeitstag als Botschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für das Reformationsjubiläum. Zum Juli geht sie in den Ruhestand.