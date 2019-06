Polizei kann Fingerabdrücke sichern

Marilyn-Monroe-Statue am Hollywood Walk of Fame abgesägt und gestohlen

Los Angeles (AFP) - Eine Statue von Filmlegende Marilyn Monroe am Hollywood Walk of Fame ist abgesägt und gestohlen worden. Den Behörden zufolge sah ein Augenzeuge, wie ein Mann auf die Skulptur Ladies of Hollywood Gazebo kletterte, mit der bedeutende Frauen der Kino-Geschichte gewürdigt werden. Dort sägte er die Monroe-Statue ab, die auf der Spitze der Eiffelturm-förmigen Skulptur thronte, und verschwand mit seiner Beute.

Denkmal mit fehlender Marilyn © AFP

Die Polizei konnte nach eigenen Angaben Fingerabdrücke sicherstellen. Festgenommen wurde zunächst niemand. Die gestohlene Skulptur zeigte Monroe in ihrer berühmten Pose mit wehendem weißen Kleid aus dem Film "Das verflixte 7. Jahr".