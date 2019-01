Sport- und Musikspektakel am 3. Februar in Atlanta

Maroon 5 tritt bei Halbzeitshow von Super Bowl als Hauptband auf

New York (AFP) - Die Popgruppe Maroon 5 wird in der Halbzeitshow des nächsten US-Football-Finals Super Bowl als Hauptband auftreten. Das gab die National Football League (NFL) am Sonntag bekannt. Bei der Halbzeitshow im Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta werden am 3. Februar auch die Rapper Big Boi und Travis Scott auftreten.

Maroon 5 © AFP

Der Super Bowl ist der Höhepunkt der American-Football-Meisterschaft, das Spiel und die Halbzeitshow gehören zu den meistgesehenen TV-Übertragungen der USA. Im vergangenen Jahr war Sänger Justin Timberlake als Haupt-Act aufgetreten.

Schon seit Wochen war vermutet worden, dass Maroon 5 in diesem Jahr als Hauptband auftritt. Die mit drei Grammys ausgezeichnete US-Band ("This Love", "She Will Be Loved") hat weltweit rund 53 Millionen Alben verkauft.