Vorschrift gilt für Seineufer und touristische Sehenswürdigkeiten

Maskenpflicht im Freien an stark besuchten Orten von Paris

Paris (AFP) - An besonders stark besuchten Orten der französischen Hauptstadt gilt ab Montag Maskenpflicht auch im Freien. Betroffen sind vor allem die Ufer der Seine sowie touristische Sehenswürdigkeiten, Märkte und Einkaufsstraßen, wie die Stadtverwaltung am Samstag mitteilte. Bei Missachtung der Maskenpflicht droht eine Geldbuße in Höhe von 135 Euro.

Maskenträger vor dem Eiffelturm © AFP

Zahlreiche weitere Städte in Frankreich hatten zuvor bereits eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken an besonders belebten Orten erlassen, darunter etwa Nizza, Marseille und La Rochelle.