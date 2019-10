61-jähriger Sänger war vor fast 20 Jahren insolvent

Matthias Reim profitierte als Künstler von eigenen Finanzproblemen

Hamburg (AFP) - Den Sänger Matthias Reim hat seine Privatinsolvenz vor fast 20 Jahren nach eigenen Angaben künstlerisch weitergebracht. "Die Pleite hat mich nicht kaputt gemacht, sie hat mich inspiriert", sagte Reim der Wochenzeitung "Die Zeit" laut Vorabmeldung vom Dienstag.

Matthias Reim © AFP

Trotz früherer Millionenschulden sei eine Teilnahme am Dschungelcamp für ihn aber nie in Frage gekommen, sagte Reim weiter. "Ich mache mich doch nicht für ein paar Euro zum Volldeppen - ich bin Songwriter, darin bin ich gut." Politische Texte werde er auch weiterhin nicht machen, betonte 61-Jährige. In einem Song könne ein Künstler niemals analysieren oder informieren, nur polarisieren.