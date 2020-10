90-Jähriger will "Cry Macho" ins Kino bringen

Medien: Clint Eastwood arbeitet an neuem Film

Los Angeles (AFP) - Der US-Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood arbeitet laut Medienberichten an einem neuen Filmprojekt. Wie das Fachmagazin "Deadline" am Freitag (Ortszeit) berichtete, erkundet der 90-Jährige derzeit geeignete Drehorte für den Film "Cry Macho", in dem er sowohl Regie führen als auch spielen will. Der geplante Kinostart war demnach zunächst noch unklar.

Clint Eastwood im Jahr 2019 © AFP

"Cry Macho" basiert auf dem gleichnamigen Buch von N. Richard Nash aus den 1970er Jahren. Das Drehbuch schrieb Nash gemeinsam mit Nick Schenk, mit dem Eastwood bereits bei der Produktion der Filme "Gran Torino" (2008) und "The Mule" (2018) zusammenarbeitete.

In dem Buch geht es um einen ehemaligen Rodeo-Star und Pferdezüchter, der sich auf den gefährlichen Job einlässt, den Sohn seines Ex-Bosses in Mexiko zu entführen und über die US-Grenze zu bringen.