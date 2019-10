Einsatzkräfte suchen weiter nach 15 Vermissten

Medien: Zahl der Toten durch Taifun "Hagibis" in Japan auf fast 70 gestiegen

Tokio (AFP) - Die Zahl der Toten durch den verheerenden Taifun "Hagibis" in Japan hat sich nach Angaben japanischer Medien auf fast 70 erhöht. Wie der Sender NHK berichtete, wurden die Sucht- und Rettungsaktionen auch am Dienstag fortgesetzt. Demnach wurden noch immer 15 Menschen vermisst.

Verwüstung in Japan nach "Hagibis" © AFP

Der Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 216 Stundenkilometern hatte am Wochenende in Japan eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Dabei richteten die schweren Regenfälle deutlich mehr Schäden an als der Wind. Erdrutsche brachten Häuser zum Einsturz, mehr als 140 Flüsse traten über die Ufer. Starkregen und heftige Sturmböen verursachten überdies Schlammlawinen.

Insgesamt waren mehr als 110.000 Rettungskräfte im Einsatz, darunter 31.000 Soldaten. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe versicherte im Parlament, dass die Rettungsaktionen anhielten. Die Rettungskräfte in den Katastrophengebieten arbeiteten "rund um die Uhr", sagte er. Nach Shinzos Angaben wurden bereits mehr als 3000 Menschen gerettet.

In der Hauptstadt Tokio war "Hagibis" einer der schlimmsten Stürme der vergangenen Jahrzehnte. Insgesamt waren 36 der 47 japanischen Präfekturen betroffen.