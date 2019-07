Tennisspielbesuch mit zwei Freundinnen - Sohn Archie wird am Samstag getauft

Meghan schaut Freundin Serena in Wimbledon zu

London (AFP) - Herzogin Meghan ist am Donnerstag beim Tennisturnier von Wimbledon aufgetaucht, um ihre Freundin Serena Williams zu unterstützen. Die in den USA geborene Frau des britischen Prinzen Harry wohnte gemeinsam mit zwei alten Studienfreundinnen dem Dreisatzsieg der siebenmaligen Wimbledon-Gewinnerin gegen die Slowenin Kaja Juvan bei. Meghan nahm nach Spielbeginn auf der Zuschauertribüne des No. 1 Court Platz.

Meghan (M.) mit zwei Freundinnen in Wimbledon © AFP

Begleitet wurde die Herzogin von Sussex von Genevieve Hillis und Lindsay Roth, mit denen sie zusammen an der Northwestern University im US-Bundesstaat Illinois studiert hat. Williams und Meghan sind seit einigen Jahren befreundet, der Tennisstar war Gast bei der Hochzeit des royalen Paars im Mai 2018.

Meghans und Harrys Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor soll am Samstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit getauft werden. Auch die Namen der Taufpaten werden auf Wunsch der Eltern nicht bekanntgegeben. Williams zerstreute jedoch bereits Gerüchte, wonach sie die Taufpatin des am 6. Mai geborenen Archie werden könnte. "Nein. Ich arbeite am Samstag", sagte die 23-fache Gran-Slam-Siegerin.