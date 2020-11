Tagesaktuelle Fallzahlen des Robert Koch-Instituts

Mehr als 12.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Berlin (AFP) - In Deutschland hat das Robert Koch-Institut (RKI) mehr als 12.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet. Wie das RKI am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 12.097 neue Ansteckungsfälle erfasst. Insgesamt wurden damit seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland 545.027 Infektionsfälle registriert.

Passanten mit Schutzmasken in Berlin © AFP

Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter melden, liegen die Fallzahlen montags immer niedriger als unter der Woche. Erst am Samstag hatte das RKI einen Rekordwert bei den täglich erfassten Neuinfektionen von 19.059 Fällen bekanntgegeben.

Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Deutschland stieg nach den jüngsten Angaben des RKI auf 10.530 - 49 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag den Angaben zufolge bei etwa 355.900.