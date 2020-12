RKI meldet 255 Todesfälle binnen 24 Stunden

Mehr als 17.700 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Berlin (AFP) - In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 17.700 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 17.767 neue Ansteckungsfälle erfasst. Das waren rund 3160 mehr als am Sonntag vor einer Woche, als das RKI 14.600 Neuinfektionen gemeldet hatte.

Corona-Test in Hildburghausen, Thüringen © AFP

Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen.

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in Deutschland nach RKI-Angaben 1.171.323 Infektionen erfasst. Die Zahl der Corona-Toten in Deutschland stieg den Angaben zufolge um 255 auf 18.772. Die Zahl der Genesenen lag bei etwa 846.400.