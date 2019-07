Zwei Schwerverletzte durch mutmaßliche Gas-Explosion in Plantation

Mehr als 20 Verletzte durch Explosion in Shopping-Center in Florida

Plantation (AFP) - Durch eine mutmaßliche Gas-Explosion in einer Shopping-Mall im US-Bundesstaat Florida sind mehr als 20 Menschen verletzt worden. Zwei der insgesamt 21 Verletzten hätten bei dem Vorfall am Samstag schwere Verletzungen erlitten, sagte der stellvertretende Leiter der örtlichen Feuerwehr, Joel Gordon. Die Explosion ereignete sich in dem Shopping-Center Fountain Plaza in Plantation im Süden Floridas. Auf Bildern waren große Mengen von Trümmern zu sehen.

Explosion in Shopping-Mall in Florida © AFP

Einer der Schwerverletzten befinde sich in Lebensgefahr, sagte Gordon. Im gesamten von der Explosion betroffenen Teil der Shopping-Mall hätten Rettungskräfte Verletzte gefunden. Allerdings hatten die meisten von ihnen Glück im Unglück: In vielen Fällen waren die Verletzungen laut Gordon nicht so schlimm, wie die Helfer zunächst befürchtet hatten. "So schlimm es war, es hätte noch deutlich schlimmer sein können."

Nach ersten Angaben der Feuerwehr handelte es sich um eine Gas-Explosion. Laut Gordon wurden unter den Trümmern Reste von Gasleitungen entdeckt. Wie genau es zu der Explosion kam, blieb zunächst jedoch offen. Plantation liegt rund 50 Kilometer nördlich von Miami.

Durch die Wucht der Explosion wurden Trümmer über den Parkplatz des Einkaufszentrums geschleudert. Am schlimmsten getroffen wurde ein Fitnessstudio, in dem sich Menschen aufhielten, als es zu der Explosion kam. Auch Autos und nahe gelegene Gebäude wurden beschädigt. Eine Straße wurde vorübergehend gesperrt.

Die Augenzeugin Jessi Walasheck berichtete schockiert von ihrem Erlebnis. Sie hatte gerade ihr Training im Fitnessstudio beendet, die Kinder abgeholt und sich mit ihnen ins Auto gesetzt, als "alles explodierte". "Das war eine richtig irre Szene."