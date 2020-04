154.000 Todesfälle - Europa bleibt am stärksten betroffener Kontinent

Mehr als 2,25 Millionen Corona-Infektionsfälle weltweit

Paris (AFP) - Die Zahl der Coronavirus-Infektionen ist weltweit auf mehr als 2,25 Millionen gestiegen. Rund die Hälfte der Fälle entfällt auf Europa, wie eine AFP-Zählung auf Grundlage von Behördenangaben am Samstag ergab. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich auf mehr als 154.000.

Maskenausgabe in Rom © AFP

Europa bleibt mit mehr als 1,1 Millionen Infektions- und knapp 98.000 Todesfällen der am stärksten von der Pandemie betroffene Kontinent. Das am schwersten betroffene Land bleiben die USA, wo sich bereits mehr als 700.000 Menschen mit dem neuartigen Erreger Sars-Cov-2 infiziert haben. Mehr als 37.000 Menschen in den USA sind infolge einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Experten gehen davon aus, dass die offiziell bestätigten Zahlen nur einen Bruchteil der tatsächlichen Infektionsfälle abbilden. Weltweit gibt es nur begrenzte Testkapazitäten, um das neuartige Coronavirus nachzuweisen.