Regierungschef Sánchez: Die "härteste" Zeit steht dem Land noch bevor

Mehr als 2500 neue Corona-Fälle in Spanien binnen eines Tages

Madrid (AFP) - In Spanien steigt die Zahl der Coronavirus-Infektionen weiter stark an: Binnen eines Tages wurden mehr als 2500 neue Infektionen registriert, wie das Gesundheitsministerium in Madrid am Mittwoch mitteilte. Die Zahl aller Infektionsfälle lag demnach bei 13.716 und damit um 2538 höher als noch am Dienstag. 598 Menschen starben in Spanien bereits an der Lungenkrankheit Covid-19, die durch das neuartige Coronavirus ausgelöst wird.

Regierungschef Pedro Sánchez am Mittwoch im Parlament © AFP

Spanien ist weltweit eines der am stärksten betroffenen Länder. Nach China, Italien und dem Iran steht es bei der Zahl der Infektionen an vierter Stelle. Trotz einer von der Regierung verhängten Ausgangssperre, die ähnlich strikt wie in Italien ist, schnellen die Infektionszahlen weiter hoch. Die Region Madrid ist mit 5637 Infektionsfällen und 390 Todesfällen am stärksten betroffen.

Die "härteste" Zeit stehe dem Land aber noch bevor, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Mittwoch im fast leeren Parlament in Madrid. Sánchez bat seine Landsleute, "Opfer" zu bringen und "Einigkeit" zu zeigen, "um viele Menschenleben, viele Unternehmen und unsere Wirtschaft zu retten".