Symbolische Schwelle am Tag von ersten Impfungen überschritten

Mehr als 300.000 Corona-Tote in den USA seit Beginn der Pandemie

Washington (AFP) - In den USA hat die Zahl der Corona-Toten die symbolische Schwelle von 300.000 überstiegen. Nach einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität wurde die Marke am Montag überschritten - und damit am Tag der ersten Corona-Impfungen in dem Land. Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 16,3 Millionen Infektionsfälle bestätigt.

Corona-Tote in El Paso © AFP

Die USA sind das Land mit der höchsten Zahl an registrierten Ansteckungen und Todesfällen weltweit und werden derzeit von einer verheerenden neuen Corona-Welle getroffen. Täglich kommen mehr als 200.000 neue Fälle hinzu, an einigen Tagen wurden bereits mehr als 3000 Todesfälle registriert.

Große Hoffnungen ruhen auf Impfungen. Am Montag begann eine großangelegte Impfkampagne mit dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer. Der Wirkstoff hatte am Freitag eine Notfallzulassung erhalten.