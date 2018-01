Bus fährt nahe Mannheim gegen Hauswand - Insgesamt 48 Verletzte

Mehr als 40 Kinder bei Schulbusunfall in Baden-Württemberg verletzt

Mannheim (AFP) - Bei einem schweren Schulbusunfall in Eberbach nahe Mannheim sind am Dienstagmorgen mindestens 43 Kinder verletzt worden. Insgesamt wurden 48 Menschen verletzt, zehn von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Der vollbesetzte Bus fuhr demnach aus zunächst ungeklärter Ursache gegen eine Hauswand. Der Aufprall erfolgte laut Polizei "offensichtlich ungebremst".

Schulbus fährt gegen Hauswand © AFP

Die Polizei konnte zunächst keine genauen Angaben dazu machen, warum der Bus in der Kurve in ein Elektrofachgeschäft krachte. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Vor Ort wurde eine Sammelstelle für unverletzte Kinder und Eltern eingerichtet. Auch der Busfahrer wurde laut einem Polizeisprecher verletzt.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften kümmerte sich um Kinder und Erwachsene. Laut Polizei waren unter anderem drei Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Bus rammte auch mehrere andere Wagen, bevor er gegen die Wand fuhr.