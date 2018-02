Fahrzeug stürzt in Schlucht an berühmter Panamericana

Mehr als 40 Tote bei Busunglück in Peru

Lima (AFP) - Bei einem Busunglück in Peru sind nach Polizeiangaben mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug kam in der Nacht zum Mittwoch im Süden des Landes von der berühmten Fernstraße Panamericana ab und stürzte 80 Meter tief in eine Schlucht.

Unfallstelle an der Panamericana © AFP

Der Bus war auf dem Weg von der Küstenstadt Chala am Pazifik nach Arequipa, der Hauptstadt der gleichnamigen Region. Es ist bereits das zweite schwere Busunglück in Peru seit Jahresbeginn. Anfang Januar starben 52 Menschen, als ein Bus an der Panamericana von einem Lkw gerammt wurde und 100 Meter tief in eine Schlucht stürzte.