Fast 600 Tote binnen eines Tages

Mehr als 4000 Corona-Todesfälle im US-Bundesstaat New York

New York (AFP) - Der US-Bundesstaat New York hat erneut einen drastischen Anstieg der Corona-Todesfälle verzeichnet. 594 Menschen seien binnen 24 Stunden an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, sagte am Sonntag Gouverneur Andrew Cuomo. Insgesamt gebe es nun 4159 Tote. Die meisten Infizierten starben in der Ostküstenmetropole New York City.

Krankenhausmitarbeiter in New York City © AFP

Am Samstag hatte der Bundesstaat noch 630 neue Todesfälle binnen eines Tages gemeldet. Es sei noch zu früh, um zu beurteilen, ob die leichte Abschwächung des Anstiegs statistisch relevant sei, sagte Cuomo.

Die USA sind mit großem Abstand das Land mit den meisten bestätigten Corona-Fällen weltweit. Mehr als 312.000 Infektionen wurden in den Vereinigten Staaten nachgewiesen, 8500 Menschen starben.