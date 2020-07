Pandemie überschattet Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten

Mehr als 43.000 weitere Corona-Infektionen aus den USA gemeldet

Washington (AFP) - Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in den USA ist um mehr als 43.000 Fälle gestiegen. Binnen 24 Stunden wurden landesweit 43.742 Ansteckungen nachgewiesen, wie aus einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Samstagabend (Ortszeit) ergab. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 2,84 Millionen Infektionen in den USA registriert. Die Zahl der Todesopfer stieg um 252 auf 129.657.

Fiebermessen vor Geschäft in New York © AFP

In den vorherigen Tagen waren immer neue Höchststände der Neuinfektionen gemeldet worden, am Freitag waren es schließlich 57.683 Fälle. Die niedrigere Fallzahl vom Samstag könnte damit zusammenhängen, dass am Unabhängigkeitstag der USA weniger Testergebnisse weitergegeben wurden.

Die Vereinigten Staaten sind in puncto Infektionen und Opferzahl das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land weltweit. Derzeit nehmen die Fälle insbesondere in den südlichen und westlichen Bundesstaaten zu.

US-Präsident Donald Trump wird vorgeworfen, das neuartige Coronavirus zu verharmlosen und damit zu seiner Verbreitung beizutragen. In seiner Rede zum Unabhängigkeitstag verteidigte er am Sonntag sein Krisenmanagement. "Wir haben viele Fortschritte gemacht. Unsere Strategie funktioniert gut", sagte er in Washington. Außerdem seien wahrscheinlich "deutlich vor Jahresende" eine wirksame Therapie oder ein Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus verfügbar.