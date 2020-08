Jährlich hunderte Tote - Zunahme wegen Corona-Pandemie

Mehr als 80 Tote durch selbstgebrannten Alkohol in Indien

Neu Delhi (AFP) - Im nordindischen Bundesstaat Punjab sind Dutzende Menschen an Vergiftungen mit schwarzgebranntem Alkohol gestorben. Behörden und Medien berichteten am Samstag von über 80 Toten in den Distrikten Gurdasur, Amritsar und Tarn Taran. Nach Angaben der indischen Nachrichtenagentur PTI wurden 25 Menschen festgenommen.

Pressekonferenz der indischen Polizei © AFP

Es wurde vermutet, dass weitere Todesfälle in den vergangenen Tagen im Zusammenhang mit dem illegalen Alkohol stehen. Dies konnte jedoch nicht offiziell bestätigt werden, da die Leichen ohne Untersuchung eingeäschert worden waren. Der Regierungschef von Punjab, Amarinder Singh, kündigte eine Sonderuntersuchung an.

Noch am Freitag hatten die Behörden des südlichen Bundesstaates Andhra Pradesh mitgeteilt, dass neun Menschen nach dem Konsum von alkoholischem Desinfektionsmittels gestorben seien. Sie hätten das Desinfektionsmittel als Ersatz für Alkohol getrunken, dessen Verkauf im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie stark eingeschränkt wurde.

In Indien sterben jedes Jahr hunderte Menschen durch illegalen Alkohol, der in Schwarzbrennereien hergestellt und auf der Straße für rund zehn Rupien (elf Cent) pro Liter verkauft wird.