Schulen im ganzen Land öffnen wieder

Mehr als eine Million Corona-Infektionen in Russland

Moskau (AFP) - Nach monatelanger Corona-Zwangspause haben die Schulen in Russland am Dienstag wieder geöffnet - während die Zahl der Infizierten im Land die Marke von einer Million überschritt. Rund 17 Millionen Schüler und 1,5 Millionen Lehrer kehrten wie jedes Jahr zum 1. September in ihre Klassenräume zurück.

Erster Schultag in einer Grundschule von Sankt Petersburg © AFP

Zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus wird am Eingang der Schulen die Körpertemperatur gemessen. Im Gegenzug verzichteten die Behörden auf eine Maskenpflicht im Unterricht.

Nur in der Hauptstadt Moskau, dem Zentrum der Virus-Epidemie in Russland, ist der Mundschutz für Lehrer verpflichtend und für Schüler empfohlen. Dort wurde das gesamte Schulpersonal nach Angaben der Behörden vor Beginn des neuen Schuljahrs auf das Virus getestet. Um zu verhindern, dass sich alle Schüler gleichzeitig zum Unterricht, zur Pause oder in der Kantine einfinden, gelten zudem verschiedene Unterrichts- und Pausenzeiten.

Die russischen Behörden meldeten unterdessen 4.729 Neuinfektionen und 123 neue Todesfälle binnen 24 Stunden. Insgesamt stieg die Zahl der Infizierten damit auf über eine Million und der Corona-Toten auf rund 17.300.

Russland erklärt seine vergleichsweise niedrige Corona-Sterberate unter anderem mit seiner Politik der Massentests. Allerdings listen die Behörden nur die Todesfälle auf, bei denen eine Autopsie das Virus als Hauptursache bescheinigt.